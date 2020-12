Les Game Awards ont été riches en annonces et parmi elles, la nouvelle production de Glen Schofield, le créateur de Dead Space et fondateur de Sledgehammer Games. C’est sous sa nouvelle bannière, à savoir Striking Distance Studios (aux côtés de Chris Stone et Steve Papoutsis), que Glen Schofield sortira The Callisto Protocol dont voici la toute première bande-annonce cinématique.

Point de gameplay donc, juste une vidéo pour se mettre dans l’ambiance de ce survival horror qui transportera les joueurs sur Callisto (l’une des lunes de Jupiter) en l’an 2320 où ils devront s’évader d’une prise de sécurité maximale, Black Iron, alors qu’une menace sévit dans l’ombre.

Un jeu qui « redéfinira l’horreur dans les médias interactifs », rien que ça, voilà ce que l’on nous promet pour ce The Callisto Protocol à paraître en 2022 sur PC et consoles.