L’instant poésie du moment, on le doit à la chaîne Other Places avec la mise en ligne d’une nouvelle vidéo. Une longue séquence contemplative pour nous immerger dans le monde cyberpunk de The Ascent. De quoi s’offrir une plongée inédite et bien agréable au coeur des environnements du jeu de Neon Giant avec tout ce que la métropole futuriste a à offrir sur le plan visuel.

Après l’instant contemplation, vous pouvez toujours retrouver nos Premières minutes de gameplay de The Ascent mais aussi notre vidéo de la scène finale du jeu.