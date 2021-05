Si vous faites partie des joueurs qui attendent The Ascent avec une certaine impatience, et on vous comprend, alors sachez que Neon Giant et Curve Digital viennent d’annoncer la sortie de leur action-RPG pour le 29 juillet sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Et comme on s’y attendait, le jeu intègrera d’emblée le généreux catalogue du Xbox Game Pass.

Affiché à 29,99€ pour ceux qui souhaiteront l’acquérir de manière définitive, The Ascent nous plongera dans un univers cyberpunk représenté par la métropole de The Ascent Group dont la verticalité se fera ressentir jusque dans le gameplay.

Si la progression et l’évolution de son personnage répondront également présents, comme bien d’autres éléments inhérents au genre, le titre de Neon Giant introduira aussi de petites touches moins habituelles dont une mécanique de double visée.