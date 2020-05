Si tout n’a pas été rose lors de l’épisode Inside Xbox d’hier, loin de là, quelques titres ont tout de même réussi à éveiller notre intérêt. The Ascent en fait partie et on vous rafraîchit la mémoire avec la bande-annonce diffusée pour l’occasion.

Décrit comme un action-RPG prenant place dans un univers cyberpunk, The Ascent nous invitera à explorer la métropole de The Ascent Group avec ses bas-fonds et ses quartiers les plus luxueux.

Peu importe le lieu visité, il s’agira de récupérer de l’équipement sur le corps des ennemis et d’améliorer les capacités du personnage avec les augmentations cybernétiques. Le tout se fera dans un contexte de tensions sociales, alors que « les émeutes, les factions rivales et les théories du complot fleurissent ».

Jouable en solo ou en coopération pour quatre joueurs maximum, The Ascent est développé par la modeste équipe de Neon Giant (composée d’anciens de Peole Can Fly et MachineGames). Sortie prévue pour la fin de l’année sur Series X donc, mais aussi sur One et PC.