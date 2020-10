Remarqué en 2018 pour ses qualités narratives et sa charmante esthétique, en dépit d’un gameplay un peu faiblard, My Memory of Us va laisser place à une nouvelle production de Juggler Games en 2021. En partenariat avec Klabater, le studio a en effet annoncé le développement de The Amazing American Circus sur PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et consoles nouvelle génération.

Présenté avec un premier teaser qui n’en dit pas beaucoup sur son approche, The Amazing American Circus prendra en fait les traits d’un jeu de cartes et de gestion. Le but ? Faire prospecter un cirque ambulant dans une Amérique du 19ème siècle, en plein Âge Doré, avec l’idée de rivaliser avec le grand P.T Barnum.

Il s’agira de littéralement combattre l’ennui du public avec des cartes qu’il faudra jouer en fonction de l’humeur de la foule et des capacités de vos artistes. De nouveaux talents seront d’ailleurs à recruter au fil des heures de jeu et des voyages à travers les États-Unis, sachant que tout ce petit monde devra être géré avec justesse et que plus de 100 personnages (dont de véritables personnalités historiques et artistiques) répondront présents.

À suivre, l’idée est tout cas assez intéressante sur le papier pour que l’on guette The Amazing American Circus de près.