TGS édition 2020 oblige, Square Enix exhibe son prochain Dragon Quest. Il est bien évidemment question de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime (Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition en VO), la version annoncée en juillet dernier et qui nous revient donc avec une toute nouvelle bande-annonce.

Dans cette vidéo, les fans du RPG aux six millions d’exemplaires expédiés dans le monde peuvent avoir un aperçu des éléments suivants : « les histoires secondaires du nouveau personnage, le mode retro 2D, l’audio en japonais et en anglais, l’univers 16 bits de Chronopolis ».

Rappelons que Dragon Quest XI S se présentera comme une version améliorée de l’édition Switch de 2019 et non de la version PS4 d’origine. Une édition à retrouver le 4 décembre sur PC (Windows 10, Steam, Epic Games Store), PS4 et Xbox One (aussi dans le Xbox Game Pass et en tant que Xbox Play Anywhere).