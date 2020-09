Après la PS4, la Nintendo Switch, le PC (via l’Epic Games Store), la Xbox One et même Stadia, voilà que le dernier épisode en date de Samurai Shodown est prêt à s’inviter sur les consoles de nouvelle génération. C’est sur Xbox Series X / S que ça se passera, dès le prochain hiver.

SNK CORPORATION promet un lot d’améliorations visuelles et sonores pour son jeu de baston mais ne précise pas si cette version supportera le cross-play. On ne sait également pas si cette version Series X / S de Samurai Shodown embarquera l’ensemble des DLC, autant d’infos que SNK ne manquera pas de donner dans les prochaines semaines.

Quant à savoir s’il finira également par débouler sur PS5, le producteur du jeu Yasuyuki Oda se contente de déclarer que « la Xbox Series X / S est la plus innovante console next-gen conçue par Microsoft .» Débrouillez-vous avec ça.