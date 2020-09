C’est avec une longue vidéo making-of que Resident Evil Village a fait une apparition à l’édition numéro du TGS 2020. Peter Fabiano, Morimasa Sato et Tomonori Takano prennent la parole dans cette séquence qui s’attarde ainsi longuement sur l’ami Chris Redfield mais également sur Ethan Winters.

L’équipe évoque également à plusieurs reprises le succès de RE7, l’influence du jeu sur le prochain épisode et les éléments de Resident Evil Village qui trancheront avec ce précédent volet.

Côté planning pas de surprise, le jeu est toujours prévu pour 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Des versions PS4 et Xbox One seraient également envisagées, sans que Capcom ne soit en mesure de les conforter pour le moment.