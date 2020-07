Tetris Effect : Connected était présent lors du Xbox Games Showcase. Événement durant lequel Enhance et The Tetris Company ont levé le voile sur cette nouvelle édition prévue pour la fin d’année au lancement de la Xbox Series X.

Reprenant la formule qui a fait le succès de Tetris Effect sur les autres supports, cette version Connected ajoutera une composante multijoueur dotée de plusieurs modes, compétitifs comme coopératifs.

Aussi prévu sur PC (Windows 10) et Xbox One, Tetris Effect : Connected sera proposé plus tard en 2021 sur les autres supports où Tetris Effect est déjà paru (PS4, Epic Games Store, Oculus Quest), en tant que mise à jour gratuite.

Là encore, les joueurs Xbox pourront disposer de Tetris Effect : Connected via la Xbox Game Pass. Smart Delivery et cross-play sont au programme.