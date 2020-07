Une vidéo teaser d’une vingtaine de secondes et puis c’est tout, l’annonce officielle du nouveau Test Drive Unlimited lors du Nacon Connect nous laisse clairement sur notre faim.

Pour ceux qui ont manqué la séquence en question, voici la séance de rattrapage.

Baptisé Test Drive Unlimited Solar Crown et développé par l’équipe de KT Racing (WRC) avec Alain Jarniou à sa tête, ce nouveau TDU promet de reprendre « l’ADN de la franchise axé autour du plaisir de la conduite et de l’amour des belles voitures, dans un univers luxueux et sur une île reproduite à l’échelle 1:1. »

Le sous-titre Solar Crown fera quant à lui référence à le compétition mère du jeu, un volet dont on ne sait pas grand chose donc… Patience, aucun support ni aucune date de sortie ne sont mentionnés par Nacon.