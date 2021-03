Tennis World Tour 2 est sorti il y a 6 mois déjà sur PC, PS4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur Nintendo Switch. Le jeu de tennis des australiens de Big Ant Studios revient au premier plan en ce début du printemps 2021 puisqu’une Complete Edition vient de faire son apparition sur nos PS5 et Xbox Series X|S.

Au programme pour les amoureux de la petite balle jaune, le jeu en 4K et 60 images par seconde avec réduction des temps de chargement, ray-tracing et « un travail poussé sur les effets de particules ». Comme son nom l’indique, Tennis World Tour 2 : Complete Edition déboule avec le plein de contenus. Il est notamment question de l’arrivée « en avant-première » du Champions Pack et ses 6 joueurs supplémentaires (Andy Murray, Maria Sharapova, Donna Vekic, Marin Cilic, Justine Henin, et Diego Schwartzman), son ATP CUP, et ses quatre nouveaux stades à Londres et à Melbourne.

Au total, 48 joeueurs/joueuses sont au rendez-vous dans cette édition next-gen de Tennis World Tour 2 qui apporte également des Signature Moves (une gestuelle unique pour certains joueurs) ou encore des tournois en double et davantage de tournois officiels dans le mode Carrière.

Vous possédez Tennis World Tour 2 sur PS4 et Xbox One ? Il vous faut l’Ace Edition ou l’Annual Pass pour avoir droit à la mise à niveau sur PS5 et Series X|S. Vous n’avez « que » l’édition standard ? L’upgrade PS5/Series X|S vous est proposée à 50% de son tarif normal.

Sur PC, une mise à jour sera déployée (toujours le 1er avril) pour profiter des améliorations techniques apportées sur les nouvelles consoles alors que sur PS4/One, les joueurs auront aussi droit aux améliorations de gameplay et à l’ATC Cup notamment.

On vous dira prochainement su ce nouveau gap permet à Tennis World Tour 2 d’être plus flamboyant que sur PS4/One.