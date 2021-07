On le sait prévu pour le 10 septembre depuis un bon moment mais heureusement, Tales of Arise trouve le moyen d’occuper le terrain d’ici là. Comment ? Avec de nouvelles vidéos. Cette fois c’est l’opening movie, soit la séquence d’introduction, que Bandai Namco diffuse pour son JRPG. Et comme deux vidéos valent mieux qu’une, on vous la propose en anglais puis en version japonaise ensuite.

Deux versions de la chanson d’ouverture « Hibana » donc, par Kankaku Piero, le temps d’apercevoir Alphen et Shionne dans la vallée de Dahna alors qu’ils mènent un combat pour la liberté.

Tout un programme à retrouver dans ce Tales of Arise sur PC, consoles PlayStation et Xbox.