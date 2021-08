Pas attendu avant le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, le très surveillé Tales of Arise passe par la case démo jouable. Mais sur consoles uniquement. Il est en effet désormais possible de télécharger un aperçu du jeu de Bandai Namco, lequel permet d’explorer une partie de la région de Elde Menancia.

Chacun des six personnages jouables est accessible dans cette démo évidemment taillée pour goûter aux mécaniques de gameplay du RPG. Un bonus, La poupée de Hootle, est également offert aux joueurs qui essayent cette démo et qui passeront au jeu complet le mois prochain.

Les joueurs Xbox peuvent cliquer sur ce lien pour découvrir la démo. Les joueurs PlayStation doivent quand à eux utiliser cette adresse.