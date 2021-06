Les fans de la saga Tales of ont pu découvrir de nouveaux éléments sur Tales of Arise cette semaine. Le prochain RPG majeur de la série de Bandai Namco s’est ainsi montré avec un tout nouveau trailer, illustrant notamment les derniers compagnons de l’aventure : la guerrière Kisara et le noble Dohalim.

Après Alphen, Shionne, Rinwell et Law, les joueurs savent donc désormais avec qui ils pourront se lancer dans leur opération pour la libération de Dahna. La vidéo en question permet aussi de se familiariser avec la luxuriante région d’Elde Menancia et sa capitale Viscint, le tout avec des extraits de gameplay.

Sortie le 10 septembre 2021 sur PC, consoles PlayStation et Xbox.