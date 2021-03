Après avoir fait son retour sur PC, consoles PlayStation et Xbox, l’excellent Tales From The Borderlands s’invite à présent sur Nintendo Switch. Le jeu de Telltale débarque sur l’eShop et se télécharge en échange de 19,99€, le prix à payer pour accéder à l’ensemble des 5 épisodes d’origines du jeu (désormais indissociables).

Probablement l’une des productions de Telltale les plus réussies, Tales From The Borderlands ne s’adresse pas seulement aux fans de la licence de Gearbox. Bien sûr, les adeptes de la franchise retrouveront un univers qu’ils apprécient tant mais les nouveaux venus peuvent tout autant aborder l’aventure et en apprécier le déroulement, bien rythmé, sans pour autant connaître Borderlands.