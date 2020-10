Bonne nouvelle pour les joueurs virtuels de taiko, Bandai Namco vient de préciser la sortie du Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack sur nos Nintendo Switch. Ce pack réunissant deux épisodes inédits chez nous sera disponible le 3 décembre en téléchargement sur l’eShop, sachant que les deux titres seront aussi proposé à l’achat individuel.

Avec Rhythmic Adventure 1 et Rhythmic Adventure 2, le Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack aura plus de 130 chansons à proposer, pas moins de 250 ennemis à affronter et des monstres à apprivoiser, pour une formule RPG avec des combats forcément rythmés.