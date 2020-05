Les fans de Hatsune Miku ont rendez-vous aujourd’hui pour la sortie de Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix sur Nintendo Switch. Une arrivée fêtée en vidéo par SEGA et dont on partage volontiers le trailer.

Rappelons simplement que cet épisode Switch se base sur le Hatsune Miku : Project DIVA Future Tone de la PS4 mais apporte son lot de particularités dont un mode de jeu Mix spécialement conçu pour être joué avec les Joy-Con, des contrôles gyroscopiques et mêmes des commandes tactiles.

Et si du contenu supplémentaire est d’ores et déjà au programme pour Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix, SEGA signale la mise à disposition de tous les joueurs (à partir du 12 juin) du pack de précommande avec les versions jouables des thèmes principaux des précédents Project DIVA : « The secret garden » par Kosaki Satoru, « Look This Way, Baby » par ryo, « Sekiranun Graffiti » par ryo et « Yumeyume » par DECO*27