On le sait depuis le générique de fin de Little Hope : après nous avoir emmenés sur un navire fantôme puis dans une petite ville perdue de l’Amérique profonde, The Dark Pictures Anthology nous emmènera en Irak en 2003 dans un troisième épisode intitulé House of Ashes.

Si on ne sait pas grand chose sur le propos du jeu, si ce n’est qu’il devrait réunir soldats américains et irakiens au cœur des ruines d’un temple sumérien, Supermassive Games annonce un petit « reveal » de gameplay pour le 27 mai prochain à travers un teaser trailer des plus classiques.

On y retrouve les visages quelques peu crispés typiques de la licence, ainsi que des monstres à l’acuité visuelle développée. Nous en saurons plus en temps et en heure, rendez-vous est pris pour ce premier trailer longue durée !