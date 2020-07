La SUPERHOT Team est désormais en mesure de préciser la sortie de sa nouvelle expérience Superhot. L’excellent FPS aura ainsi droit à son nouvel épisode le 16 juillet prochain avec Superhot : Mind Control Delete dont une courte vidéo vient d’être dévoilée.

Première info, et non des moindres, les développeurs offriront Superhot : Mind Control Delete à tous les actuels possesseurs de Superhot et ce, peu importe le support.

Seconde chose, ce nouveau jeu (uniquement non-VR, contrairement au premier) prenant place dans l’univers de Superhot se targuera d’être 4 fois plus imposant que l’original avec de nouvelles mécaniques (et toujours cette base du temps qui défile/s’arrête selon nos propres actions), de nouveaux skills à apprendre, de nouvelles armes et une technique assurément supérieure à l’original. Bref, de quoi être impatient.