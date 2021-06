Plutôt alléchant avec sa promesse de nous rappeler les bonnes heures du foot arcade, Super Soccer Blast s’était finalement révélé décevant. Pour autant, on est prêt à accorder une seconde chance aux espagnols d’Unfinished Pixel avec la sortie le 11 juin de Super Soccer Blast : America vs Europe.

Différents modes de jeu, la possibilité de créer son équipe en personnalisant chaque joueur, du jeu à 4 sur le même écran, un gameplay toujours aussi accessible et de nouveaux angles de caméra, le jeu entend peaufiner la formule de son aîné. De quoi rendre l’expérience plus intéressante et avec plus de challenge, c’est tout ce qu’on lui souhaite.

Super Soccer Blast : America vs Europe sera disponible en téléchargement sur PC, PS4, Switch et Xbox One, au prix de lancement de 7,99€.