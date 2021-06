Avis aux amateurs de battle royale sur Xbox One et Xbox Series X|S, Super Animal Royale est désormais disponible sur les consoles Xbox. Le jeu de Modus Games intègre le Xbox Game Preview des One et Series S|X, et déboule directement dans le catalogue du Xbox Game Pass bien qu’il soit, dans sa version de base, jouable gratuitement.

Les sessions à 64 joueurs de Super Animal Royale font ainsi l’objet de plusieurs éditions : l’une se récupère gratuitement avec un contenu basique, la seconde coûte 4,99€ et propose 1 race de super animal et deux objets exclusifs, une troisième est affichée à 9,99€ (c’est celle qui est proposée via le Xbox Game Pass) et se compose de 3 super animaux et de 4 objets exclusifs, la dernière à 14,99€ ayant droit à 4 espèces de super animaux avec 10 objets et quelques autres bonus.

Dans tous les cas, c’est un joyeux bordel zoologique en 2D qui attend les joueurs dans ce titre compétitif où l’apparente légèreté du jeu est censée cachée une approche plus subtile qu’il n’y paraît.

Si Super Animal Royale sur Xbox profite du cross-save et du cross-play avec la version PC sur Steam, notons que le jeu doit également arriver plus tard dans l’année sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et Google Stadia.