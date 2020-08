Toujours chez Warner, et encore une fois lors du DC FanDome, c’est le développement d’un certain Suicide Squad : Kill the Justice League qui a été officialisé. Pris en charge par Rocksteady, l’équipe derrière la série des Batman : Arkham, ce jeu de tir à la troisième personne ne verra pas le jour avant 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X.

Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, contraints par des explosifs mortels implantés dans leur tête, seront les vedettes de ce jeu à l’intrigue inédite. Il sera question de combattre les super-héros de la Justice League dans Metropolis, des héros corrompus à affronter en utilisant les compétences et les armes propres à chaque vilain jouable du Suicide Squad.

En solo, chaque membre de la Task Force X d’Amanda Waller pourra être joué en switchant de personnage à la volée, alors que la coop à 4 joueurs sera autorisée pour ceux qui veulent passer à l’action avec des amis.

Voici quelques images diffusées par Warner, des captures qui ne font hélas que reprendre la bande-annonce ci-dessus. Il faudra s’en contenter, pour le moment.