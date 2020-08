Si Ghost of Tsushima récolte actuellement tous les lauriers qui lui sont dus, Sucker Punch ne semble pas vouloir en rester là. Et c’est un peu à la surprise générale que le studio a annoncé hier l’arrivée prochaine de Ghost of Tsushima : Legends, un mode coopératif gratuit (pour les possesseurs du jeu original) pouvant se jouer à 2 ou 4 joueurs.

Ce Legends reprendra le terrain de jeu de l’aventure principale mais mettra totalement de côté Jin Sakai que l’on suivait dans le jeu de base. Le mode se concentre en effet sur quatre guerriers légendaires de l’île de Tsushima et devrait permettre à Sucker Punch de s’inspirer du folklore fantastique et la mythologie de l’ancien Japon.

Avant toute chose il faut savoir que ce mode de jeu ne pourra absolument pas se jouer en solo. Il faudra nécessairement être deux ou quatre et, de ce fait, posséder un abonnement au PlayStation Plus pour pouvoir en profiter.

Quatre classes seront disponibles (le Samouraï, le Chasseur, le Ronin et l’Assassin) chacune possédant ses propres capacités. Pour les parties en duo il s’agira de participer à des missions de plus en plus difficiles. Si le gameplay reprendra celui du jeu de base on nous promet également de nouvelles mécaniques qui demanderont généralement une bonne synchronisation avec son partenaire.

Les équipes de quatre joueurs pourront, quant à elles, s’adonner aux joies d’un mode survie en tentant de résister à des vagues successives d’ennemis de plus en plus coriaces, allant jusqu’à inclure des Onis aux capacités surnaturelles. Cerise sur le gâteau Sucker Punch a également annoncé qu’un raid sera disponible peu de temps après l’arrivée de Ghost of Tsushima : Legends qui prendra place dans un nouvel environnement où l’on nous promet un boss titanesque.

La date de sortie n’est pas encore précisée, mais Sucker Punch semble viser l’automne pour la livraison aux joueurs PS4.

Voilà en tous les cas une belle surprise pour les fans de Ghost of Tsushima, dont on fait partie, surtout que la gratuité et l’assurance de l’absence de microtransaction ont bien été confirmées par Sony Interactive Entertainment.