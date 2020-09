Tout va bien pour Streets of Rage 4. Disponible depuis quelques mois sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu édité par Dotemu a été téléchargé plus d’un million et demi de fois. Un succès en partie dû par l’entrée directe du jeu dans le catalogue du Xbox Game Pass sur One et PC, même s’il se porte également a priori très bien sur l’ensemble des plateformes.

En marge de cette annonce, c’est aussi l’occasion pour Streets of Rage 4 d’accueillir une nouvelle mise à jour. En voici le récapitulatif officiel :

Les mouvements spéciaux interrompent désormais le hitstun (temps de récupération après avoir reçu un coup)

Axel a été amélioré : il est plus rapide et certains de ses coups ont moins de recovery (temps après un coup pour retrouver sa position de base)

Cherry a été améliorée : son flying punch en combos est désormais totalement invincible

Vous pouvez retrouver tous les détails de ce patch de Streets of Rage 4 sur le site officiel de Dotemu, en cliquant sur ce lien.