Cette semaine, SFL Interactive et Maximum Games ont annoncé l’arrivée cet été de Street Power Football, jeu de foot de rue orienté arcade et faisant la part belle au monde du football freestyle.

Les amateurs de FIFA Street peuvent ainsi surveiller de près ce titre développé par les tchèques de Gamajun Games dans lequel nous retrouverons pas moins de six modes de jeu. Parmi ceux-ci le mode histoire Become King où il s’agira de créer son perso et de le faire évoluer en débloquant toujours plus de tricks et de coups spéciaux.

Peu importe le mode joué, Street Power Football misera sur son casting (dont les français Sean Garnier et Melody Donchet), ses éléments de personnalisation et sa bande-son pour mettre tout le monde dans l’ambiance. Il n’y a plus qu’à souhaiter que le gameplay sera lui-aussi à la fête.