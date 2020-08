Street Power Football est maintenant disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour fêter la sortie de leur jeu de foot freestyle, SFL Interactive et Maximum Games se fendent d’un traditionnel trailer de lancement que l’on vous propose d’apprécier ci-dessous.

Six modes de jeu (dont un mode histoire), de la personnalisation à tout-va, des stars de la discipline et des tricks/super-pouvoirs pour pimenter le gameplay, Street Power Football mise sur sa formule arcade pour séduire les amateurs de foot freestyle, de panna et de foot de rue. Au regard des premiers retours qui apparaissent sur la toile, ce n’est pas gagné d’avance…