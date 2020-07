Les modes de jeu de Street Power Football continuent de défiler et cette fois, SFLInteractive et Maximum Games s’attardent sur les parties en Street Power.

Si on surveille de près ce jeu de foot freestyle dont la sortie reste prévue pour le 25 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, la vidéo du jour nous laisse un peu perplexe. Entre des déplacements un brin rigides et des animations pas toujours très brillantes, cette séquence soulève quelques inquiétudes sur la finition.

Cette même vidéo permet aussi d’apprécier quelques gestes techniques que les joueurs pourront exécuter en pleine partie mais aussi des super tricks qu’il sera possible de lâcher après avoir rempli une jauge de style. Des objets, récupérables ici et là sur les terrains, caractériseront également ce mode Street Power de Street Power Football.