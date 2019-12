Le mois dernier, Capcom annonçait l’arrivée d’une Champion Edition de Street Fighter V pour le 14 février 2020 avec un contenu blindé. Un nouveau trailer a été partagé pour cette réédition du jeu de baston.

L’éditeur révélait au passage l’arrivée, ce mois-ci, de Gill à l’occasion de la mise à jour de décembre que tous les joueurs actuels de Street Fighter V peuvent désormais télécharger. Le boss de Street Fighter III est donc disponible en échange de quelques euros (5,99 €) ou gratuitement via la fameuse Fight Money (10.000 crédits in-game). L’arène de combat, Sun Chase Moon, a aussi droit au même traitement.

Cette MAJ toute fraîche voit également apparaître gratuitement (pour de vrai) un nouveau V-Skill propre à chaque personnage ainsi qu’un nouvel équilibrage et diverses améliorations de gameplay promet Capcom.

Autre annonce de Capcom, le 40ème combattant de Street Fighter V sera Seth, le boss de Street Fighter IV. Son arrivée coïncidera avec la sortie de la Champion Edition du jeu dont il fera évidemment partie, bien que les joueurs actuels pourront aussi se procurer le personnage via les voies habituelles.

Après sa disparition sous son apparence connue, une partie de son esprit a survécu et les restes de son cerveau biologique ont été liées à une nouvelle forme physique dans CHAMPION EDITION. Toujours à la recherche de nouvelles données sur les combattants les plus féroces du monde, Seth possède la faculté de voler certaines techniques et de les utiliser contre ses adversaires. Les joueurs affrontant Seth doivent s’attendre à chaque seconde à potentiellement goûter à leur propre médecine…