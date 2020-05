Avis aux fans de Harvest Moon qui surveillent de près la sortie de Story of Seasons : Friends Of Mineral Town sur Nintendo Switch, son distributeur en France Just For Games a officialisé la présence de sous-titres français avec le plein d’images.

La simulation de vie/gestion/RPG de Marvelous reviendra avec des graphismes HD sur Switch, un moindre mal pour ce titre initialement paru sur GBA en 2003 et dont le prix de vente a été fixé à 50€ tout de même.

D’ailleurs, les pré-commandes seront récompensées par un costume de vache (et même un sticker pour la version physique du jeu. Elle est pas belle la vie ?