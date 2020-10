Après la version d’origine sur PC en 2017 puis une excursion en début d’année 2020 sur Nintendo Switch, Stories Untold débarque enfin sur PS4 et Xbox One. Le jeu d’aventure textuelle de No Code et Devolver Digital s’affiche à 9,99€ sur la console de Sony contre 7,99€ (prix de lancement) sur la machine de Microsoft, le tout avec un trailer pour fêter ça.

Quatre histoires courtes, un système de jeu peu commun (la base textuelle laisse parfois place à des séquences qui lorgnent sur le point & click et à des scènes plus ou moins interactives) et une atmosphère unique, Stories Untold mérite largement le coup d’oeil. En tout cas, il ne laisse pas indifférent ceux qui s’en approche.