On vous a déjà parlé de SteamDolls : Order of Chaos, le Metroidvania sauce Steampunk signé The Shady Gentlemen.

Le studio est plutôt heureux d’annoncer que la campagne Kickstarter est une vraie réussite puisqu’il n’a fallu que trois petits jours pour remplir les objectifs initiaux. Il reste cependant encore 14 jours si jamais vous voulez participer et ainsi obtenir la récompense disponible en fonction de votre investissement.

SteamDolls : Order of Chaos 1 de 9

Afin de vous convaincre, The Shady Gentlemen nous signale qu’une nouvelle démo est disponible sur Steam. Comparée à la première celle-ci inclut de nouveaux ennemis dont un boss ainsi que de nouvelles animations.

SteamDolls : Order of Chaos est toujours programmé pour le début de l’année prochaine sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.