Désormais disponible dans toutes les bonnes boutiques et en téléchargement sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars : Squadrons est bien décidé à régaler les fans de la célèbre saga tout en séduisant les adeptes des combats spatiaux. Y parvient-il ?

En attendant notre réponse à cette insoutenable question, on vous invite à découvrir les premières minutes de la campagne du jeu à l’aide d’une séquence fraîchement postée par IGN. Dialogues, belles cinématiques et premières sorties dans l’espace avec un chasseur Tie de l’Escadron Titan de l’Empire Galactique sont à découvrir dans cette séquence.

Envie d’en voir un peu plus ? On vous propose également deux autres autres vidéos. La première est consacrée à une partie multijoueur. La voici.

La seconde, plus longue cette fois, est dédiée à la version VR du jeu. Entièrement jouable en réalité virtuelle, Star Wars : Squadrons offre une chouette immersion.