Dévoilé lundi dernier, Star Wars : Squadrons a profité de l’EA Play cette nuit pour se montrer davantage.

Le jeu proposera deux modes de jeux avec, en tout premier, une campagne solo. On pourra y incarner, au choix, Case Kassandora de l’Empire ou Rao Highmoon, membre de l’Alliance Rebelle pour une aventure qui se placera d’un point de vue chronologique après la destruction de la seconde Etoile de la Mort.

Au niveau du multijoueur on nous présente le mode Dogfight qui verra deux équipes de 5 joueurs s’affronter dans des combats relativement classiques. Plus intéressant le mode Bataille de Flotte se déroulera en plusieurs étapes, toujours en 5v5, et forcera les joueurs à mettre en place des stratégies pour détruire le vaisseau mère de la flotte adverse. Notez que ce mode pourra également se jouer contre l’IA.

Au niveau des vaisseaux, la vidéo nous présente les quatre classes qui seront disponibles ainsi que tous les aspects personnalisation qui seront possibles aussi bien pour les pilotes que les machines. Détail important pour Electronic Arts, le jeu est présenté comme complet et, surtout, sans micro transaction.

Star Wars : Squadrons sera donc disponible le 2 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Il prendra en charge les casques de réalité virtuelle pour toutes les plateformes. Cerise sur le gâteau, les joueurs PC pourront profiter de leur joysticks HOTAS.