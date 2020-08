Ils vont le faire. Electronic Arts et Maxis s’apprêtent à mêler l’univers des Sims à celui de Star Wars dans une nouvelle extension de Les Sims 4 baptisée Voyage sur Batuu.

Prévu pour le 8 septembre sur PC, PS4 et Xbox One, ce nouveau pack s’appropriera l’univers visuel et sonore de la célèbre saga, et plus précisément de la planète Batuu (celle qui est déjà utilisée dans les parcs à thème Star Wars : Galaxy’s Edge des parcs Disney). Les joueurs des Sims 4 pourront rejoindre ce nouvel environnement pour choisir leur faction préférée, mener des missions en lien avec des persos emblématiques de Star Wars et débloquer le plein d’éléments, dont un sabre laser.

« Lorsque les joueurs quittent Batuu et retournent chez eux, ils peuvent même ramener certains de ces objets, comme leur sabre laser, pour en profiter avec les autres Sims qu’ils ont déjà créés. » ajoute Electronic Arts pour ce pack qui coûtera 20€ aux détenteurs du jeu de base.

Un bundle, regroupera Les Sims 4 et Voyage sur Batuu, sera évidemment de la partie.