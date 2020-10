Après la PlayStation 4 et la Nintendo Switch en juin dernier, voilà que Star Wars Episode I Racer débarque avec ses modules de courses sur Xbox One via le Microsoft Store (14,99€). Mieux vaut tard que jamais pour cette édition proposée par Aspyr qui se contente d’afficher « proprement » le jeu de 1999 tout en n’oubliant pas les sessions à deux en écran splitté, les Succès à débloquer et les sauvegardes dans le cloud pour qui voudra en profiter sur sa future Xbox Series S / Series X.

Profitons de cette occasion pour signaler que Star Wars Episode I Racer est évidemment toujours disponible sur le PlayStation Store (même prix, 14,99€) mais aussi sur l’eShop de nos Switch où il bénéficie actuellement d’un prix réduit (6,86€). Quant aux joueurs PC, ils peuvent évidemment mettre la main sur le jeu à un prix ridiculement bas, comme chez gamebillet par exemple (1,43€).