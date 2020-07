STALKER 2 (ou S.T.A.L.K.E.R. 2 si vous préférez) était présent lors du Xbox Games Showcase et pour cause, le jeu de GSC Game World se présentera en exclusivité console temporaire sur Xbox Series X.

Juste de quoi s’imprégner de l’atmosphère de la Zone, l’un des plus grands open-world à ce jour promettent les développeurs qui parlent d’une exploration totalement libre avec ce qu’il faudra de monstres, de factions ennemies et « un nombre incalculable d’événements et de rencontres pourront intervenir à chaque moment ». De quoi a priori garantir une expérience unique pour chaque joueur, avec « une histoire aux embranchements multiples et aux nombreuses fin ».

Comme beaucoup d’autres, STALKER 2 fera partie du Xbox Game Pass dès sa sortie.