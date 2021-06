Les précisions autour de l’E3 2021 continuent de tomber. C’est au tour de Square Enix de lever le voile sur son programme. Une nouvelle édition du Square Enix Presents sera diffusée le 13 juin à 21h15 (heure française), à suivre sur les chaînes Youtube et Twitch de l’éditeur.

Un nouveau jeu chez Eidos-Montréal

Que découvrira-t-on durant cette conférence Square Enix Presents ? La première annonce mondiale d’un nouveau jeu d’Eidos-Montréal explique Square Enix. Selon les dernières rumeurs reprises en masse sur la toile, il s’agirait d’une nouvelle adaptation des Gardiens de la Galaxie. Soit.

Autre jeu au rendez-vous de cet E3 2021, le Babylon’s Fall de PlatinumGames. Probablement celui qui nous intéresse le plus dans ce line-up également composé de Black Panther : La guerre pour le Wakanda, extension à venir de Marvel’s Avengers, et de Life is Strange : True Colors dont une bande-annonce sera diffusée, aux côtés de gameplay de Life is Strange Remastered Collection.