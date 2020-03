Nombreux sont les éditeurs qui ont pris l’initiative de faire des cadeaux aux joueurs en cette période de confinement. Il y a ceux qui mettent en place des périodes de gratuité, comme Microids et SEGA/Sports Interactive, mais il y en a également d’autres qui proposent un téléchargement gratuit et définitif de leur(s) titre(s).

C’est le cas de Square Enix qui permet à tous les joueurs PC de récupérer gratuitement l’édition GOTY de Tomb Raider ainsi que de Lara Croft and the Temple of Osiris.

Vous avez jusqu’au lundi 23 mars 23h59 pour récupérer les clés de ces deux jeux sur la boutique Square Enix ou en cliquant sur l’image ci-dessous.