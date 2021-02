Double bonne nouvelle pour les fans européens des classique du JRPG puisque Square Enix a annoncé cette semaine les retours de Legend of Mana et SaGa Frontier sur le Vieux Continent.

Legend of Mana, l’inédit



Le 24 juin, l’Europe accueillera pour la première fois le quatrième volet de la licence Mana. Le Legend of Mana de 1999 sortira en effet sur nos PC (Steam), PS4 et Nintendo Switch avec des visuels remastérisés et une bande-son réarrangée.

Pas de localisation française a priori, cela ne devrait toutefois pas empêcher les fans de profiter des combats en temps réel de ce volet.

SaGa Frontier, aussi remastérisé



Dès le 15 avril, c’est SaGa Frontier Remastered qui fera son apparition sur PC, PS4, Nintendo Switch et mobiles (iOS, Android). Là encore, les joueurs européens auront l’occasion de découvrir un titre visuellement retravaillé avec un gameplay optimisé pour chaque support.