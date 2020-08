Proletariat sortira son Spellbreak dès la semaine prochaine a annoncé le studio. C’est en effet le 3 septembre que paraîtra ce battle royale misant sur les affrontements à base de magie, une arrivée qui se fera sur PC via l’Epic Games Store mais aussi sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Petite particularité de Spellbreak, il proposera un système de cross-progression dès son lancement. Autrement dit, les joueurs pourront avec un seul compte accéder à n’importe quelle version du jeu et ainsi poursuivre leur progression, peu importe la plateforme.

Egalement cross-play, histoire de maximiser sa communauté, Spellbreak sera aussi et surtout free-to-play. De quoi susciter l’intérêt et inciter les joueurs à y jeter un œil, au moins.