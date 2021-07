Les développeurs polonais de Flying Wild Hog, que l’on connait notamment pour leur reboot de la série Shadow Warrior, s’apprêtent à lancer leur nouveau titre sur PC : Space Punks. C’est en accès anticipé que ça va tout d’abord se passer, à partir du 14 juillet, pour ce looter-shooter-slasher dont voici la nouvelle vidéo.

Soutenu par Jagex Partners, cet action-RPG promet une action frénétique dans un univers de science-fiction « unique et irrévérencieux ». On y découvrira quatre personnages aux caractéristiques et à la personnalité distinctes, un style visuel proche d’un Borderlands (en vue isométrique) et le plein de quêtes pour « se frayer un chemin vers la gloire et la richesse ».

Outre l’early access, Space Punks aura droit à une bêta ouverte fin 2021 et fera l’objet d’une version console en 2022.