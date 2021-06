On continue de s’intéresser aux annonces du dernier Guerrilla Collective. Tout du moins aux jeux qui nous intéressent le plus. Place cette fois à Source of Madness, un roguelite à défilement horizontal visuellement attrayant avec une inspiration lovecraftienne qui attire forcément l’attention.

En plus de monstres générés de manière procédurale, le jeu de Thunderful Publishing et Carry Castle se targuera aussi de proposer une IA adaptative. En tant qu’Acolyte, le joueur affrontera des bêtes capables de s’adapter donc mais aussi des lieux en constante évolution.

Environnements labyrinthiques, pouvoirs magiques, loot et craft sont évidemment au programme, le tout avec des capacités à débloquer et un joli arbres de compétences pour améliorer tout ça.

Sortie prévue sur PC (Steam) cette année.