C’est aujourd’hui que 505 Games et Typhoon Studios lancent Journey to the Savage Planet sur nos PC, PS4 et Xbox One (29,99 euros). Une arrivée évidemment célébrée avec un trailer qui ne manque pas d’humour, cette légèreté censée caractérisée le jeu.

Direction la planète AR-Y 26 dans Journey to the Savage Planet, environnement hostile où le joueur débarque avec “de grands espoirs mais peu d’équipement et aucun plan” explique le communiqué du jour.

Arpenter la planète, faire face à la faune et la flore extra-terrestres, développer des compétences pour pousser l’exploration… Voilà autour de quoi s’articule l’aventure de Journey to the Savage Planet à vivre en solo ou à deux en coop en ligne.