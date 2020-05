Dès lundi prochain, le 25 mai, et jusqu’au lundi 8 juin, les joueurs PlayStation pourront découvrir les nouvelles promotions Days of Play. Pour la troisième année consécutive, Sony Interactive Entertainment va en effet proposer un lot de réduction sur une sélection de jeux PS4 et PlayStation VR.

Il ne faut pas s’attendre à des prix fous, mais certaines promos méritent le coup d’oeil et pourraient permettre à certains de se faire plaisir sur des jeux jusque-là mis de côté.

Days of Play 2020, les promos des jeux PS4

Des remises allant de 10€ à 50€, c’est ce qui attend les possesseurs de PS4 qui pourront par exemple trouver (prix de vente conseillés dans les enseignes participant à l’opération) Dreams et Death Stranding à 30€ pièce, MediEvil à 20€ ou encore Bloodborne édition GOTY à 15€. Les jeux de la gamme PlayStation HITS passent quant à eux à 15€ l’unité durant cette période.

Days of Play 2020, des réductions pour le PlayStation VR

Vous possédez un casque de réalité virtuelle avec votre PS4 ? Alors quelques titres PSVR profitant de l’opération Days of Play seront à votre portée. On pense surtout à l’excellent Blood & Truth qui en profitera pour perdre 10€ et se retrouver à 20€.

Pas de casque PSVR à la maison ? Le Starter Pack va passer à 200€ le temps de la promotion. Plus intéressant, le Mega Pack et ses 5 jeux va être proposé à 230€. Une remise de 100€ qui fait son effet pour ceux qui souhaitent faire le pas vers le réalité virtuelle à frais réduits et avec de bons titres pour débuter.

PS Plus et PS Now aussi concernés par les Days of Play

Pour les abonnements, on note que le PlayStation Plus passera temporairement à 42€ pour 12 mois tout comme le PlayStation Now, lui-aussi à 42€ jusqu’au 8 juin prochain.