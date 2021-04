Créée en 2018, l’équipe de Firewalk Studios se présente comme un « studio AAA nouvelle génération ». Constitué de vétérans comme Ryan Ellis (directeur créatif sur Destiny), Elena Siegman, (productrice sur Guitar Hero II et Bioshock Infinite) et Tony Hsu (manager général et senior vice president sur Destiny), ce studio annonce aujourd’hui son partenariat avec Sony Interactive Entertainement quant à la publication d’une nouvelle franchise multijoueur pour PlayStation.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer un partenariat avec Sony Interactive Entertainment pour notre nouveau jeu original en multijoueur. L’opportunité de créer de nouveaux univers et d’inspirer encore plus de moments incroyables aux joueurs du monde entier est la flamme qui anime notre équipe. L’équipe PlayStation, qui aime et respecte profondément les jeux, offre l’une des meilleures expertises au monde pour concrétiser les idées les plus folles. Tony Hsu – Directeur, Firewalk Studios

Sans trop en dire le boss de Firewalk Studios, qui se félicite au passage d’appartenir au groupe de ProbablyMonsters (pour les ressources qui vont avec), assure que son équipe est pleinement dédiée à ce projet malgré les difficultés rencontrées à cause de la crise sanitaire. « Nous amusons énormément à y jouer en équipe » ajoute Tony Hsu, reste maintenant à savoir de quoi il en retournera.