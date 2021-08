Le prochain Super Monkey Ball n’échappera pas aux festivités du 30ème anniversaire de Sonic. Et comme la licence aux singes malicieux fête elle-aussi son anniversaire, le 20ème, quoi de mieux que la présence de Sonic et Tails dans le prochain Super Monkey Ball Banana Mania pour célébrer ça ?

Le hérisson bleu et son acolyte rejoignent donc le casting des personnages jouables de Super Monkey Ball Banana Mania a annoncé SEGA. Aux côtés des petits singes et d’autres invités de marque, dont Beat de Jet Set Radio. Fait amusant, ce ne seront pas des bananes mais les traditionnels anneaux que Sonic et Tails récolteront dans les niveaux du jeu.

Sonic et Tails seront à débloquer dès la sortie du jeu le 5 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.