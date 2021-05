Autre anniversaire célébré cette semaine, celui des 30 ans de Sonic the Hedgehog. Et là encore, l’événement a été fêté avec quelques annonces autour des jeux dédiés au plus célèbre des hérissons bleus. Une émission, Sonic Central, a été diffusée pour la première fois pour l’occasion et peut être revisionnée en cliquant sur ce lien.

Voici les principales annonces effectuées côté jeux vidéo.

Sonic Colors de retour en version Ultimate



Considérée comme la principale annonce de ces célébrations pour beaucoup de fans, le retour du Sonic Colors de 2010 dans une version dite Ultimate.

Au programme, un remaster signé Blind Squirrel Entertainment (notamment connu pour son travail sur Mass Effect Edition Légendaire) avec un gameplay retravaillé, de nouvelles fonctionnalités et même un mode de jeu inédit. Les détails de ces différents éléments se font toutefois attendre.

Sonic Colors Ultimate fera son apparition le 7 septembre sur PC (Epic Games Store), PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Une version physique sera proposée sur consoles, proposant notamment un porte-clés Baby Sonic pour ceux qui auront pris soin de pré-commander leur exemplaire.

Sonic Origins, l’instant compil’

Il fallait s’y attendre, une nouvelle compilation de jeux Sonic a été dévoilée. Baptisée Sonic Origins, elle regroupera les versions originales de Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD.

SEGA n’en a toutefois pas dit plus sur cette compil’ qui proposera son lot de nouveaux contenus pour les jeux en question. Sa sortie n’étant pas prévue avant 2022, il va falloir se montrer patient pour en connaître les détails.

Un nouveau jeu pour la Sonic Team

Après Sonic Generations et Sonic Forces, la Sonic Team est bel et bien en train de plancher sur un nouveau jeu majeur de la licence. Malheureusement, SEGA n’a rien ajouté de plus sur ce futur volet.

Au passage, on a aussi appris l’arrivée sur Amazon Luna de Sonic Mania et de Team Sonic Racing, la disponibilité sur le PlayStation Now (dès le 1er juin) de Sonic Forces, Team Sonic Racing et Sonic Mania, ou encore la sortie sur l’Epic Games Store de Sonic Mania le 24 juin prochain. Tout cela accompagné de différents caméos de Sonic dans les différents jeux édités par SEGA, dont Two Point Hospital et Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel.