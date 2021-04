Voilà un an et demi que Song of Horror tente d’effrayer les joueurs sur PC. Avec un certain succès qui plus est, la cote de popularité du jeu de Raiser Games et Protocol Games étant plutôt bonne sur Steam. Le 28 mai, ce sont les consoles PlayStation et Xbox qui auront droit à leur version dont voici la première bande-annonce.

Pas de particularités pour cette version console de Song of Horror. Rappelons simplement que le jeu se démarque par son système de mort permanente avec un total de 13 personnages que l’on peut perdre pour de bon, ses multiples points de vue sur l’intrigue principale ainsi que son IA capable d’apprendre les habitudes du joueur pour mieux le surprendre.