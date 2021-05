Voilà un peu plus d’un an que SnowRunner bourlingue sur PS4, Xbox One et les PC via l’Epic Games Store. Il est temps pour Saber Interactive et Focus Home Interactive de mettre fin à l’exclusivité temporaire de la plateforme d’Epic puisque le jeu fait aujourd’hui son apparition sur Steam. Mais pas seulement, SnowRunner célèbre aussi son arrivée sur la Switch de Nintendo.

En plus de fêter ces sorties, pour un jeu qui déboule avec toutes ses mises à jour et la possibilité de profiter du contenu du Year 1 Pass (payant, donc), SnowRunner signale aussi l’arrivée de sa Saison 4 New Frontiers accessible via ce même Year 1 Pass.

Au programme, la région russe d’Amur Oblast et ses 16 km² à arpenter avec comme objectif de « réhabiliter une base de lancement de fusées délaissée ». On note aussi la présence de deux véhicules supplémentaires, ZiKZ 605-R et Khan 317 Sentinel.

Et pour la suite ? Saber Interactive et Focus Home Interactive mettent d’ores et déjà à disposition à l’achat le Year 2 Pass qui se composera de « 4 nouvelles saisons de contenu inédit avec de nouveaux véhicules, maps, et activités en plus du contenu gratuit disponible pour tous, comme de nouvelles options de personnalisation ».