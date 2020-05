Plutôt convaincant malgré quelques tares sur le plan technique, SnowRunner jouit d’une belle popularité depuis sa sortie fin avril. Le jeu de Saber Interactive, testé dans nos colonnes au tout début du mois, compte bien s’appuyer sur sa communauté pour entretenir la flamme au fil des mois.

SnowRunner, des mods pour tous

Le support des mods via mod.io pour la version PC du jeu est l’un des éléments essentiels pour cette longévité visée et Focus Home Interactive l’a bien compris. L’éditeur diffuse une vidéo pour illustrer cette possibilité de récupérer gratuitement des créations parfois étonnantes des fans de SnowRunner, allant de nouveaux véhicules à des modifications plus profondes des systèmes de jeu.

Que les joueurs PS4 et Xbox One se rassurent, ils auront aussi droit aux mods dans leur version de SnowRunner mais à une date ultérieure. Peu importe le support, Focus promet de diffuser régulier des MAJ gratuites pour les outils de création.

Le patch 4.0 de SnowRunner

Les développeurs de SnowRunner continuent de bosser sur les mises à jour techniques de leur titre et au regard des problèmes rencontrés par les joueurs, ils ne doivent pas chômer.

Le patch 4.0 vient d’être déployé avec son lot d’éléments censés améliorer la stabilité du jeu sur PC et consoles mais aussi mettre un terme à certains bugs totalement ridicules. Découvrez les détails de cette update en cliquant sur ce lien.